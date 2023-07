Openluchtfestival Carpe Noctem in Oostmalle afgelast door voorspelde regenweer

Vorig jaar was er al een regenachtige editie en dat had toen een grote impact op de beleving van het openluchtfestival. "Toen we deze keer het weerbericht zagen, hebben we kort op de bal gespeeld", zegt Sacha Vermeylen van Carpe Noctem. "We hebben besloten om zoiets geen tweede keer te laten gebeuren. Wij zijn een festival van en voor vrienden met heel veel vrijwilligers. Bij zware regenval is het opbouwen en het afbreken dan een groot probleem. Het terrein ligt ook aan een oude verlaten villa. Als het regent wordt het domein helemaal slijkerig. De omgeving ligt ook in landbouwgebied. We willen die open ruimte ten volle kunnen benutten maar dat is heel moeilijk wanneer het heel sterk geregend heeft."