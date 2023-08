Na dodelijk ongeval maatregel om op- en afrittencomplex E34 in Turnhout veiliger te maken

De op- en afrittencomplexen aan de E34 in Turnhout zijn gevaarlijke oversteekpunten voor fietsers. De stad Turnhout dringt bij het Vlaams Gewest al jaren aan om het er veiliger te maken voor fietsers. Nadat er vorige week een meisje van 18 jaar op haar fiets om het leven kwam, is er schot in de zaak. "Elk verkeersslachtoffer is er voor Turnhout een teveel", benadrukt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). De stad is nu in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de nodige verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen. "Wij zijn blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren", zegt de schepen.