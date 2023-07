Grote schade na plofkraak aan geldautomaat op Gouden Kruispunt in Tielt-Winge

"Eén van de weinige geldautomaten in de regio is ontploft. Na de nodige vaststellingen zullen we vooral puin moeten ruimen", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). "De ravage is erg groot, er lagen zelfs brokstukken aan de overkant van het Gouden Kruispunt. We hebben een hele perimeter moeten afzetten. Mogelijk zullen enkele winkels vandaag niet of pas later de deuren kunnen openen."

Voorlopig is er nog geen spoor van de daders, en het is ook niet duidelijk of er buit gemaakt is. "Er zijn camerabeelden opgevraagd en de politie en het parket werken samen. Ook de ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. We gaan proberen de daders te vatten", aldus Beeken.