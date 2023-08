The show must go on: Rammstein speelt hier 3 uitverkochte concerten, ondanks protesten na getuigenissen van fans over seksueel misbruik

De komende drie dagen staat Rammstein in het Koning Boudewijnstadion, voor 50.000 fans per avond. Concerten die volledig zijn uitverkocht, al zijn er via de website Ticketswap opnieuw honderden tickets per avond te koop. Of de verhalen over Lindemann hierin een rol spelen, valt niet te achterhalen. Het is niet uitgesloten dat er ook in ons land protest al zijn, al is Rammstein hier immens populair. Vorige zomer pas speelden de Duitsers twee uitverkochte shows in Park De Nieuwe Koers in Oostende. In het Koning Boudewijnstadion lokken ze nog meer volk dan toen.