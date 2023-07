Europese Centrale Bank is een jaar de rente aan het verhogen: begint dat economische trucje nu eigenlijk al te werken?

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt voor de negende keer in een jaar tijd de rente, deze keer met 0,25 procentpunt. Sinds vorige zomer zijn we zo van een negatieve depositorente naar het hoogste rentepeil in 23 jaar gegaan. Doel van de ECB: de te hoge inflatie in de eurozone temperen. Dus dan is de hamvraag: zien we dat effect nu eigenlijk al?