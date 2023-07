Zaterdag al zeker 28 Ryanair-vluchten geschrapt op luchthaven van Charleroi

De staking treft enkel Ryanair-vluchten die uitgevoerd worden door Belgische piloten. Andere vluchten van de luchtvaartmaatschappij gaan wel door zoals gepland. De reizigers wordt aangeraden om regelmatig de website te checken om te zien of er iets aan hun situatie is veranderd. Ryanair is verplicht om kosteloos een andere vlucht aan te bieden. Als die niet past, kan de klant zijn geld terugvragen.

Bij een vorige actie midden deze maand werden 120 vluchten geschrapt. Meer dan 20.000 reizigers werden getroffen.