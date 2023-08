Sint-Janscollege Meldert krijgt renovatiepremie om interieur te renoveren

"We zitten met onze school op een kasteeldomein met een lange geschiedenis die begint in de middeleeuwen", vertelt directeur Roland Severijns. "In de 19de eeuw was het in handen van een adellijke familie. Eind jaren 50 is het opgekocht door de Orde van Aalmoezeniers van de Arbeid, die daar een internaat van gemaakt hebben, en daarna is het een college geworden zoals we het nu kennen."