Muitende soldaten kondigen staatsgreep aan in Niger

Even later kondigden de militaire putschisten op de nationale televisie de opschorting van "alle instellingen" en de sluiting van alle grenzen aan.

Eerder op de dag werd president Bazoum en zijn gezin vastgehouden door muitende militairen, in het presidentieel paleis. Een deel van het leger leek hem nog wel te steunen, en in de straten van de hoofdstad Niamey trokken duizenden aanhangers van de president de straat op.

Bazoum is president sinds april 2021. Hij werd democratisch verkozen en is een bondgenoot van Frankrijk. Het is niet duidelijk waar Bazoum zich op dit moment bevindt.



Het land is in het verleden vaker toneel geweest van couppogingen. De laatste keer dat dat lukte, was in februari 2010, toen de toenmalige president Mamadou Tandja werd afgezet.

Twee keer mislukte een poging om Bazoum af te zetten, zeggen bronnen. Een keer in april 2021, vlak voor zijn installatie als president, en een tweede keer in maart toen hij in Turkije was. De president zelf heeft hier nooit uitspraken over gedaan.