Station Brussel-Zuid kampt met toenemende criminaliteit: "Toeristen hebben nog nooit zoiets gezien"

Toch lijkt het onveiligheidsgevoel in de wijk nog steeds in stijgende lijn. Voor manager Paolo Morandini van het Italiaanse restaurant Amodo Mio is de maat intussen zelfs helemaal vol. Vrijdagochtend nog werd de glazen voordeur van zijn restaurant aan diggelen gegooid met een zware parasolvoet. Terwijl hij op het metalen frame van de deur aanduidt waar de dieven probeerden binnen te raken, vertelt hij na zijn vakantie een andere job te zullen zoeken.

Met de handelaars in het station is het al niet veel beter gesteld. Zowel bij Dunkin’ als bij een kruideniertje met Belgische specialiteiten klinkt het dat verschillende keren per week de politie moet worden gebeld. De plaatselijke Sushi Shop heeft zelfs een heuse "panic button" onder de toonbank geïnstalleerd om rechtstreeks contact op te nemen met spoorwegenveiligheidsdienst Securail. "Ik heb hem zelf nog maar twee keer moeten gebruiken", vertelt een jobstudente. Of ze hier graag werkt? "Als ik de keuze had, zou ik meteen vertrekken."