Ontmijnt politieke binnenweg stikstofcrisis? N-VA en Open VLD dienen stikstofdecreet al in via het Vlaams Parlement 

Even terugspoelen: in maart bereikte de Vlaamse regering een akkoord met maatregelen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen te beperken. Maar die maatregelen moesten ook uitmonden in een decreet. Alleen bleek onlangs dat de regering er niet uitgeraakte: CD&V weigerde het decreet goed te keuren zolang er geen milieu-effectenrapport is over twee versoepelingen die de partij in het decreet wil.