Slechts helft van bedrijven maakt goede afspraken over telewerk

Het gevolg is dan ook dat veel mensen de indruk krijgen geen collega's te zien als ze naar bureau gaan. "Meer flexibiliteit over de organisatie van het werk is zowel voor werknemers als werkgevers nodig om in te spelen op noden zoals schoolvakanties of piekmomenten", aldus nog van den Broeck.

Bovendien zou de flexibiliteit in twee richtingen moeten werken, stelt het onderzoek. Enkel zo wordt er voldoende fysiek samengewerkt op kantoor en vervreemdt men niet van elkaar. Daarvoor is een structureel thuiswerkbeleid nodig, al ontbreekt dat net bij veel bedrijven en organisaties.

Zowat dertig procent van de werkgevers zegt de afspraken over thuis- en telewerk te hebben vastgelegd in een arbeidsreglement. Twintig procent deed dat in een organisatiebreed charter.