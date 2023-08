Tuinier vindt melkslang in moestuin in Lievegem, reptielenopvangcentrum wacht op eigenaar  

Een melkslang is niet gevaarlijk voor de mens. Al is het voor een leek uiteraard niet duidelijk of een slang al dan niet gevaarlijk is als hij die onverwacht aantreft. "Het is moeilijk, want de dag van vandaag worden heel veel kleurmutaties in slangen gekweekt", legt Mario Goes van SOS Reptiel uit. "Daardoor wordt het voor een leek bijna onmogelijk om goed in te schatten hoe gevaarlijk een slang is." Daarom geeft Goes het volgende advies: "Als je onverwachts een slang tegenkomt, zet er dan een emmer over, leg daar een steen op en roep hulp in. Ik zou zeker afraden om je vinger er naar uit te steken, want je weet nooit."