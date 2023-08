Twee nieuwe liften voor metrostations in Brussel

Brussels minister van Mobiliteit, Elke van den Brandt (Groen), noemt het metronetwerk toegankelijk maken een prioriteit: " Daarom blijven we hard werken aan de omvorming van al onze metro- en premetrostations. Na Anneessens en de Hallepoort in november vorig jaar, zijn nu ook Madou en Jacques Brel toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit en zichtbaarheid. Dit komt trouwens ook alle andere gebruikers ten goede, meer bepaald ouders met een kinderwagens of senioren. ​ Momenteel zijn al 55 stations toegankelijk en we werken momenteel verder aan vier lopende projecten."