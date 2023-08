Vanaf half augustus afhaalpunten voeding langs beide kanten kanaal aan Humbeek-Sas

Een maand geleden botste een schip tegen de neergehaalde brug op het kanaal Willebroek-Charleroi in Humbeek-Sas bij Grimbergen. Het brugdek was zwaar beschadigd en wordt pas over enkele maanden vervangen. Het gevolg is dat er geen verbinding meer is tussen de Oostvaartdijk en de Westvaartdijk in Grimbergen. Er vaart sinds een tijdje een overzetboot. Maar nu komen er dus afhaalpunten waar inwoners aan beide kanten van het kanaal makkelijk voeding kunnen bestellen en ophalen. Schepen Philip Roosen is enthousiast: "Aan beide kanten zijn er winkels en wonen er mensen, dat willen we nu samenbrengen. Er is iemand aangesteld om alles te organiseren, tegen half augustus zou alles in orde moeten zijn."