Volkswagen moet Belgische kopers schadevergoeding betalen vanwege "dieselgate", beslist rechter

De gedupeerde kopers krijgen een vergoeding toegekend van 5 procent van de aankoopprijs. Als de koper geen eigenaar meer is, gaat het om 5 procent van het verschil tussen de aankoopprijs en de doorverkoopprijs.

Volgens de rechtbank is alleen Volkswagen aansprakelijk. De andere merken van de Volkswagen-groep, Seat, Audi en Skoda, zijn dat niet. Ook de Volkswagen-invoerder D'Ieteren is niet aansprakelijk. Voor Porsche had Testaankoop te weinig bewijs dat er sjoemelsoftware in de voertuigen was geïnstalleerd, laat de rechtbank nog weten.