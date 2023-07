Opmerkelijk: Wagner-topman Jevgeni Prigozjin duikt op bij Afrika-top met Russische president Vladimir Poetin

In Sint-Petersburg, in Rusland, is er een opvallende gast aanwezig op de top van Rusland en 17 Afrikaanse landen. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin verschijnt er voor het eerst sinds een maand in het openbaar. Op z'n minst opmerkelijk, want eind juni beraamde Prigozjin nog een opstand tegen de legertop van Rusland.