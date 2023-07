30 jaar geleden stierf koning Boudewijn: herinner jij je deze 10 iconische fragmenten nog?

In de dagen die volgen ligt het lichaam van Boudewijn opgebaard in het koninklijk paleis in Brussel. Op de ochtend van 5 augustus gaan de poorten open zodat het brede publiek hem een laatste groet kan brengen.

De opkomst is overweldigend. Tienduizenden en tienduizenden mensen zakken af naar Brussel waar ze in schijnbaar eindeloze rijen urenlang aanschuiven in de straten rond het paleis. Vanuit de lucht oogt de mensenzee ronduit indrukwekkend.