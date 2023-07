Mysteries van Vlaanderen: 45.000 verzetsstrijders gearresteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog

"Bij de stichtende leden speelde vaak politieke strekkingen mee, onder hen ook kopstukken uit bijvoorbeeld communistische of rechtse hoek", vertelt Aerts. "Je had natuurlijk wel een onderscheid in leidersfiguren en het "voetvolk". Hoe dan ook zie je in veel van die groeperingen - ook bij de collaborateurs - hetzelfde soort profiel terug: doorgaans mannelijke twintigers. Maar zeker niet enkel mannen."

Meer nog: er waren zelfs véél vrouwen actief in het verzet. Dat blijkt toch uit een doctoraatsstudie van Michèle Corthals (UAntwerpen). "In alle groeperingen waren vrouwen actief. In sommige activiteiten waren ze ondervertegenwoordigd omdat vrouwen toen nog vooral de rol van huisvrouw hadden. Toch deden heel veel (jonge) vrouwen bijvoorbeeld koerierswerk met bijvoorbeeld wapens en voedingsmiddelen."

"Veel verzetsvrouwen hebben een grote rol gespeeld in het helpen onderduiken van Joodse kinderen. Ze konden zich toen gemakkelijker in het openbaar vertonen en werden minder snel gecontroleerd door Duitsers. Zo bestond de kinderafdeling van het Joods Verdedigingscomité, dat als doel had om Joden te helpen met hun kinderen te verstoppen, bijna uitsluitend uit vrouwen", vertelt Corthals. "Op zich is het ook logisch, gezinnen waren eerder geneigd om kinderen mee te geven met een vrouw dan met een man."