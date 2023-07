Menselijke ledematen in drijvende koelkast: zoon bekent moeder te hebben gewurgd tijdens ruzie "na jarenlange vernederingen"

Vandaag moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die heeft hem aangehouden voor doodslag. Tijdens het verhoor heeft de man verklaard dat hij ruzie had gekregen met zijn moeder en dat hij haar in een woedeaanval heeft gewurgd, waarna hij dus het lichaam in stukken heeft gesneden. "Hij zegt dat hij al sinds zijn kindertijd werd vernederd door zijn moeder, bij wie hij sinds corona opnieuw logeerde", aldus het Luikse parket.

Het onderzoek kan voorlopig nog geen doodsoorzaak vaststellen, meldt het parket nog. Op het lichaam van de vrouw zijn bijvoorbeeld tot nu geen sporen van wurging vastgesteld, al verklaart de man dus wel dat hij zijn moeder heeft gewurgd. "Het onderzoek gaat verder. De man was helemaal niet bekend bij de diensten. Het is een eigenaardige zaak."