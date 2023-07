Ex-militair die premier De Croo bedreigde in filmpje is aangehouden voor voorbereiden van terroristisch misdrijf

De man zou ook extreemrechtse gedachten hebben en wegens ernstige psychische problemen al een tijdje op inactief gezet zijn. Het federaal parket had om al die redenen een onderzoeksrechter op het dossier gezet die gespecialiseerd is in terrorismezaken. Rond het huis van de ex-militair in Leopoldsburg, in Limburg, werd een perimeter ingesteld.

De man zelf had aangegeven dat hij in Noorwegen zat. Dat bleek te kloppen, nog diezelfde dag werd hij er opgepakt. Gisterenavond werd hij uiteindelijk overgeleverd aan ons land. Vandaag werd hij dan ondervraagd door de federale gerechtelijke politie in Antwerpen en later ook door de onderzoeksrechter in Brussel.

Die heeft nu beslist om hem aan te houden. De feiten worden gekwalificeerd als voorbereiding van een terroristisch misdrijf en bedreiging om een terroristisch misdrijf te plegen. Over wat de man heeft verklaard tijdens zijn verhoor kan het federaal parket niets zeggen. "De onderzoeksrechter vond dat er voldoende ernstige aanwijzingen van schuld voor handen waren en dat zijn hechtenis noodzakelijk is in het kader van de openbare veiligheid", zegt Antoon Schotsaert van het federaal parket.