Beselare maakt zich op voor Heksenstoet

Het is de laatste keer dat Jo Lottegier de taak van regisseur van de Heksenstoet op zich neemt. “Na tien jaar en vier edities is het tijd voor nieuw bloed”, zegt hij. Voor zijn laatste editie pakt de regisseur uit met enkele nieuwigheden. Zo gaan de heksen van Roald Dahl mee in de stoeteen is de wagen van de kabouterkolonie aangepast.