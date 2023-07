Op een week tijd 2 bestelwagens leeggeroofd in Deinze, politie zoekt link

De politie is met een buurtonderzoek gestart en probeert een link te vinden tussen de twee diefstallen. "We zien niet onmiddellijk een link", zegt Vincent Himpe, politiecommissaris van de zone Deinze-Zulte-Lievegem. "Diefstallen uit bestelwagens gebeuren wel vaker, niet enkel in onze regio. Het was bij ons wel een tijd geleden en we hebben nu twee diefstallen op een week tijd. Het sporenonderzoek zal moeten uitwijzen of de twee feiten met elkaar te maken hebben."