Blauwalg in Gentse binnenwateren: "Stad raadt kanovaren, kajakken en suppen af"

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) controleert overal het water regelmatig, en heeft op verschillende plekken in Gent blauwalg gevonden. Dat is onder meer het geval in de Lieve, de Leie, de Visserij, de Achtervisserij, aan de Scaldissluis, de Sint-Jorissluis en de Brusselsepoortsluis. Blauwalg in het water kan huidirritatie veroorzaken, en wie dat water inslikt, kan maag-en darmklachten krijgen. Daarom vraagt de stad Gent nu om niet te kajakken, kanovaren of suppen op de Gentse binnenwateren. Bij suppen of stand-up paddle surfing sta je recht op een grote surfplank die je met een lange roeispaan vooruit beweegt.

Overal in de Gentse binnenwateren geldt er sowieso een zwemverbod. Een verbod om te roeien of suppen is er niet, maar de stad raadt het wel af. "Wie toch aan recreatie doet op het water, doet dat op eigen risico", zo klinkt het.

Intussen blijft de VMM het water controleren. Het resultaat van die controles zal bepalen hoe lang je best niet op de Gentse binnenwateren gaat.