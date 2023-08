Brandweer redt paard van verdrinkingsdood in Waasmunster

Wandelaars hadden vrijdagmiddag gezien hoe een paard op hol was geslagen en terechtkwam in een diepe sloot naast een weide bij de Durmebrug. Het paard was vermoedelijk opgeschrikt door wandelaars. Het dier, een zwarte merrie, raakte niet meer op eigen krachten uit het slib in de gracht.

De eigenaar van het paard en de brandweer lieten een veearts ter plaatse komen om het dier eerst te kalmeren. Pas daarna kon de reddingsoperatie met behulp van een kraan beginnen.