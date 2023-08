Campinguitbaters in Limburg tevreden over de zomer: zelfde bezettingsgraad als vorig jaar

Over het algemeen zijn de campinguitbaters tevreden over deze zomer. De bezettingsgraad ligt ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Maar de regen van de voorbije dagen heeft nu wel gevolgen.

Bij Camping Wilhelm Tell in Oudsbergen merken ze dat sommige bezoekers vroeger vertrekken, en op camping De Boomgaard in Maaseik zijn de afgelopen dagen annulaties binnen gekomen. Uitbaatster Carine Bongaerts: "Het heeft heel veel geregend de afgelopen dagen, en mensen met tentjes die melden nu af, want in een tentje liggen met dit weer, dat is niet fijn. Behalve de safaritenten. We hebben er daar nu vijf van, en die mensen komen wel." De safaritenten blijken ook een succes te zijn, gaat Carine verder. "Sinds april zijn die tenten in gebruik en die zijn bijna elk weekend volzet."