Dertigtal kippen gedood in kinderboerderij De Specht in Willebroek door marter of vos

Nadat de kippen van kinderboerderij De Specht in Willebroek deze nacht op stok gingen, sloop een roofdier het kippenhok binnen. "Het eerste wat ik 's morgens doe, is naar mijn beesten gaan. Toen ik in het hok kwam, zag ik de kippen dood liggen", vertelt uitbater Freddy Saerens. "Dat moet een vos of een marter geweest zijn. Ik ben niet zeker, want er zijn enkele kippen in de nek gebeten en anderen onthoofd." Het roofdier doodde een dertigtal kippen.