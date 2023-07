Grote toestroom achtergelaten honden in Dierenasiel Gent: 5 honden in 10 dagen 

De honden worden achtergelaten zonder gegevens van de eigenaars, waardoor die moeilijk terug te vinden zijn. "Als de honden gechipt zijn, kunnen we de eigenaars wel traceren", zegt De Rijcke. "Maar vaak zijn die chips niet geregistreerd of staan ze geregistreerd op een fout adres, wat het moeilijk maakt om de eigenaars terug te vinden. Als de eigenaar niet gekend is, zijn we verplicht om de honden minstens twee weken op te vangen in het asiel. Dan kunnen we die tijd gebruiken om de eigenaar te zoeken. Als niemand zich aanmeldt als eigenaar in die periode, en we hebben ook zelf de eigenaar niet kunnen vinden, dan gaan we op zoek naar een nieuw thuis voor de dieren."