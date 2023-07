Aantal dodehoekongevallen met 35 procent gestegen in 2022: "Tijd voor een crisisplan met aandacht voor fietser" 

Het gaat om meer dan 212 ongevallen in 2022. Dat cijfer omvat alle dodehoekongevallen tussen kwetsbare weggebruikers en gemotoriseerde voertuigen, maar ook tussen twee gemotoriseerde voertuigen.

In ongeveer twee derde van de ongevallen is het slachtoffer een kwetsbare weggebruiker, dus een voetganger, fietser of bromfietser. Dat is een stijging van 25 procent. Vooral fietsers worden vaker getroffen, 62 procent meer dan een jaar eerder. Meer dan 7 op 10 slachtoffers van een dodehoekongeval in 2022 was een fietser.