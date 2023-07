Europese ruimtetelescoop Euclid is aangekomen op z'n bestemming, 1,5 miljoen kilometer van hier

Donkere materie en donkere energie zijn onzichtbaar. Het enige dat wetenschappers tot nog toe weten is dat ze moeten bestaan én in grote hoeveelheden. "Zonder donkere materie kunnen we de bewegingen van sterren in een sterrenstelsel niet verklaren", zei sterrenkundige Maarten Baes (UGent), die zelf ook meewerkt aan de missie.

"Van donkere energie weten we eigenlijk nog minder. Er moet een soort van onzichtbare energie zijn die verantwoordelijk is voor het versneld uitzetten van het heelal."

"We vermoeden dat het heelal voor 70 procent bestaat uit donkere energie en voor 25 procent uit donkere materie", zegt professor Baes. "De sterren en sterrenstelsels, alles wat we kunnen zien in het heelal, is minder dan 5 procent. 95 procent kennen we dus nog niet. En we hopen dat Euclid daar verandering in gaat brengen."