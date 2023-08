Euroscoop Lanaken 2 dagen per week dicht: "Om rendabel te blijven"

De Euroscoop in Lanaken is sinds mei gesloten op maandag en dinsdag. "Uit onze maandelijkse evaluaties van de bezoekersaantallen blijkt dat vooral Lanaken enorme klappen heeft gekregen. Om het rendabel te houden hebben we besloten om op twee rustige dagen in de week te sluiten om op die manier personeelskosten uit te sparen en hopelijk rendabel te blijven." De Franse groep Pathé, die de Euroscopen in 2019 heeft overgenomen, heeft ook een vestiging in Maastricht. Dat is op 6 kilometer afstand van de bioscoop in Lanaken. De bioscopen in Genk en Maasmechelen blijven wel nog zeven dagen op zeven open.