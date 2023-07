OCAD volgt 80 nieuwe extremisten en terroristen op, maar totale aantal daalt licht

In 2022 hadden 215 dreigingsmeldingen in België te maken met terrorisme of extremisme, een aantal dat sterk vergelijkbaar is met 2021. Toen stond de eindteller op 218. "De belangrijkste doelwitten waren specifieke personen, politie, politieke autoriteiten, openbare gebouwen, het publiek in het algemeen en bepaalde gemeenschappen", staat in hun jaarrapport.

In de laatste drie maanden van vorig jaar merkte het OCAD een significante toename van het aantal dreigingen tegen politiediensten. Dat had te maken met de 29-jarige politieagent die in november overleed na een steekpartij in Schaarbeek. Die dader stond overigens op de OCAD-lijst. "Zulke tragische gebeurtenissen hebben een impact op het aantal ontvangen dreigingen, onder meer door een verhoogde waakzaamheid, maar ook door het "copycat effect", waarbij potentiële daders zich inspireren op een incident dat heeft plaatsgevonden."