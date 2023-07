BEKIJK - Meisje steekt gesloten overweg over in Landen: "Mensen beseffen niet dat dit levensgevaarlijk is" 

Er circuleert een filmpje op sociale media waarbij een meisje de sporen oversteekt in Neerwinden, bij Landen. De slagbomen waren op dat moment gesloten en het meisje wilde nog snel de trein aan de overkant halen. "Ik heb zulke beelden al heel vaak gezien", reageert Thomas Baeken van Infrabel. "Elke keer is dat toch weer schrikken, omdat mensen niet beseffen dat wat ze daar doen levensgevaarlijk is."

"We weten uit ervaring dat mensen zich vooral concentreren op de trein die daar stilstaat en ze vergeten daarbij dat er ook nog treinen uit de tegenovergestelde richting kunnen komen", zegt Baeken. "En heel vaak gebeuren dodelijke incidenten aan een gesloten overweg in dergelijke situaties."

In dit geval is dat gelukkig niet gebeurd, maar voor hetzelfde geld had dit zeer slecht kunnen aflopen. "Daarom blijven wij sensibiliseren en oproepen. Steek nooit een overweg over wanneer het licht op rood staat en de slagbomen naar beneden zijn."