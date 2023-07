Generaal Abdourahmane "Omar" Tchiani roept zich uit als nieuwe leider van Niger

Of hij op veel steun moet rekenen, is nog maar de vraag. De Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de Europese Unie hebben de staatsgreep al veroordeeld. De EU dreigt de hulp aan Niger stop te zetten. "Elke breuk in de constitutionele orde zal gevolgen hebben voor de samenwerking tussen de EU en Niger, waaronder de onmiddellijke opschorting van alle begrotingssteun", klinkt het in een verklaring.