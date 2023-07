Natuurorganisaties starten rechtszaak tegen Vlaamse overheid vooraleer laatste wilde hamster uit ons land verdwijnt

Om de soort te redden werd er een eerste beschermingsprogramma gestart in 2015. "Maar dat is er niet in geslaagd om de hamster te redden. De aanpak was niet ambitieus genoeg en het plan steunde vooral op de vrijwillige samenwerking met de landbouwers", zegt Niels Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen.

Die samenwerking met de boeren hield in dat ze doorheen het jaar best voor gewassen kozen die de hamster voldoende dekking geven op belangrijke momenten in hun levenscyclus. Hamsters moeten zich doorheen het jaar kunnen verstoppen tussen de gewassen op de velden. Als de gewassen toch gemaaid worden, is dat nefast voor de soort, want dan kunnen predatoren als roofvogels hen gemakkelijk uit het veld plukken.