Het gebouw naast bestolen juwelier in Ronse staat al jaren leeg: "Boete tot 55.000 euro"

Het gebouw naast de juwelierszaak was vroeger een cinema, maar staat nu al zeer lang leeg. "We innen al sinds 2008 leegstandsheffingen. Dat waren toen bedragen van 2.500 euro per jaar. In 2020 is de boete opgetrokken naar 7.500 euro per jaar. Van 2008 tot 2023 hebben we in totaal al 55.000 euro geïnd van de eigenaars van het betreffend pand. De boetes worden nu opnieuw verhoogd in het kader van een herziening van het reglement."