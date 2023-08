I'm a Barbie Girl: in Tongeren kan het met een echte Barbie-fotoshoot

Met de nieuwe Barbie-film in de cinema's ziet het straatbeeld er op heel wat plaatsen wat rozer uit dan gewoonlijk. Ook in Tongeren is er geen ontkomen aan de Barbie-hype. Sinds kort organiseert fotografe Jolien Crijns er Barbie-fotoshoots in en rond het begijnhof. Met opvallende attributen, roze drankjes en snacks wanen de deelnemers zich in de wereld van Barbie.