Inflatie in juli blijft nagenoeg stabiel op 4,14 procent: voedingsprijzen blijven boosdoener

De Belgische inflatie - de algemene stijging van het prijspeil - is in juli nagenoeg stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheid. Waar de prijzen in juni met 4,15 procent gestegen waren tegenover vorig jaar, is dat deze maand 4,14 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen, daalt wel iets forser.