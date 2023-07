Oekraïne schuift Kerstmis op naar 25 december als sneer naar Rusland

Concreet staat in de wet dat Kerstmis vanaf dit jaar op 25 december al zal gevierd worden, in plaats van 7 januari zoals het al sinds mensenheugenis is. De eeuwenlange invloed van Rusland sijpelde door richting de Oekraïense kerk, die onder het gezag viel van de Russisch-orthodoxe kerk. En die vieren Kerstmis altijd twee weken later dan in het Westen.