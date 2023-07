Intimidatieklacht tegen Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) geseponeerd

De klacht van een gewezen medewerker tegen Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) is geseponeerd. Een ex-medewerker van Kanko had bij het Europees Parlement een klacht ingediend wegens intimidatie. Het bevoegde comité heeft geoordeeld dat "de beschuldigingen over ongeoorloofd veeleisend gedrag ongegrond zijn gebleken". De ex-medewerker kan zich niet vinden in de beslissing van het comité. "Het comité velt een zeer gekleurd oordeel."