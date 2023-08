Limburgse heide kleurt langzaamaan paars: “Iconisch beeld in Limburg”

Het is nog maar eind juli en de heidegebieden kleuren al paars. Is dat niet wat vroeg? “Het is niet zo heel vroeg in het seizoen, want augustus komt eraan en dat is traditioneel de heidemaand”, zegt Ignace Schops van het Nationaal Park Hoge Kempen. “Als je nog een weekje wacht, dan begint het helemaal een andere kleur te krijgen. Dan wordt het landschap mooi, de purperen heide, een iconisch beeld dat we kennen in Limburg.”