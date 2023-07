Boerenbond over stikstofdecreet: "Naar 3.000 tractoren wordt niet geluisterd, naar één rijke Brit wel"

Opmerkelijke wending in het heikele stikstofdossier: N-VA en Open VLD hebben het stikstofdecreet al ingediend in het Vlaams Parlement, ook al weigert CD&V dat voorlopig goed te keuren. Aan de Raad van State is advies gevraagd. Via deze politieke binnenweg hopen de twee regeringspartijen schot in de zaak te krijgen, zodat het stikstofakkoord zo snel als mogelijk kan worden omgezet in wetgeving.