Loslopende stier in Oud-Heverlee wordt gevangen... maar loopt intussen alweer vrij rond 

De stal bleek opmerkelijk genoeg ook de thuisbasis van de stier. “We hadden eerst aangebeld, maar de oudere vrouw die opendeed zei dat ze al jaren geen koeien meer hadden. Maar via het oormerk van de stier kwamen we toch weer terecht bij dezelfde boerderij. We hebben gezegd dat ze de stier moesten binnen houden, maar helaas. Drie uur later liep de stier weer rond op de openbare weg.”

De lokale politie en ook het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) zijn intussen op de hoogte gebracht en zullen de nodige controles doen.