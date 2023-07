Man (18) krijgt 37 maanden cel voor gewapende overval op frituur in Olmen

Enkele dagen na de overval kon de politie twee minderjarige daders arresteren. Zij verklaarden dat ze de overval gepleegd hadden in opdracht van een meerderjarige vriend. Uit onderzoek van telefoongegevens bleek effectief dat de meerderjarige betrokken was bij de feiten. De man had de twee ook het vuurwapen gegeven waarmee ze de friturist in het been hadden geschoten.