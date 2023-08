Man vindt onderkaak van walrus die 80.000 jaar oud is op het strand van Bredene

Op het strand van Bredene is een onderkaak gevonden van een walrus die zo'n 80.000 jaar oud zou zijn. Ze is gevonden door een man die regelmatig op zoek gaat naar aangespoelde haaientanden. Het is een leuke vondst, die nog maar eens bevestigt dat de dieren in die periode veel voorkwamen in onze streek, maar veel geld is de kaak niet waard.