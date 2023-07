Meer dan 2.000 jaar oud Romeins vrachtschip ontdekt aan de kust nabij Rome

"Deze uitzonderlijke ontdekking is een belangrijk voorbeeld van een Romeins schip dat gezonken is, terwijl het de gevaren van de zee probeerde te trotseren om de kust te bereiken. Het schip geeft ons inzicht in de oude handelsroutes op zee ", zeggen de politiediensten. Wat er nu met het schip zal gebeuren, is nog niet duidelijk.