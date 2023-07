Mobiele kippenstal laat 400 kippen rondscharrelen in het centrum van Beveren 

"We kregen het idee op een landbouwbeurs in Duitsland", vertelt landbouwer Glenn Smet. "We vonden het heel interessant om dat ook in België toe te passen, omdat je als consument echt ziet waar de eitjes vandaan komen. De maatschappij verandert en wij wilden graag ook deel zijn van die evolutie. De inkomsten voor ons varkensbedrijf waren de laatste jaren ook heel slecht, en met de verkoop van de eitjes hebben we een diverser aanbod."