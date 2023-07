Mysteries van Vlaanderen: hoe belandt een oorlogsbrief achter het behang in Dendermonde? (slot)

In oktober 1943 stuurde Jacques Triffaux zijn vrouw Irène Biesemans een brief vanuit een werkkamp in Leipzig, in Duitsland. Zij was achtergebleven in Molenbeek, waar ze inwoonde bij haar moeder. Het koppel was vlak voor zijn vertrek getrouwd. Dat kwam Radio2 te weten na een onderzoek op vraag van Lisa Dewulf. Zij ontdekte de brief enkele jaren geleden in haar huis in Sint-Gillis bij Dendermonde toen ze startte met verbouwingen. De envelop zat, volledig intact, achter drie lagen behangpapier. Lisa snapt nog altijd niet hoe hij er is beland. Jacques en Irène kunnen zelf al lang geen toelichting meer geven, de familie en vrienden die er wel nog zijn, weten van niets. Het spoor loopt dood. Niemand heeft ooit al over deze bijzondere brief gehoord.