Na filmpje van meisje dat gesloten spoorweg in Landen oversteekt: "De kans dat ze dit nog eens overleeft, is nihil"

"Denk ook eens aan je familie, als jij overlijdt, is hun leven ook geruïneerd", vindt Steven. "En ook dat van de treinbestuurder." Die kunnen niet erg veel doen als iemand onverwacht het spoor oversteekt. "Het enige dat je als treinbestuurder kan doen, is aan de noodrem trekken en bang afwachten. En hopen dat ze op tijd van de sporen zijn of dat de trein op tijd kan stoppen. Maar een trein op snelheid stopt niet op twintig meter, die heeft honderden meters nodig om tot stilstand te komen. En een treinbestuurder kan niet wegsturen, het enige dat hij kan doen, is ogen sluiten en hopen op het beste."

Volgens Steven zijn er ook treinbestuurders die hun job opzeggen door zulke voorvallen: "Omdat het te vaak gebeurt en je als treinbestuurder machteloos staat." Zelf heeft Steven geleerd om de dingen die hij ziet, van zich af te zetten. "Ik heb geleerd om daar afstand van te doen. Hoe erg het ook is voor de slachtoffers en hun familie, bij zelfmoorden hebben die mensen daar voor gekozen. Bij een ongeval of een onoplettendheid hebben ze dat niet gewild. En als je daar dan daar komt, is dat wel heftig. Erover praten met collega’s helpt en we kunnen ook psychologische hulp krijgen op het werk. Dat is soms wel nodig".

"Ik hoop dat mensen beseffen dat dit gevaarlijk is en in de toekomst wachten tot de slagboom opengaat."