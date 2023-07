Nederlandse kustwacht stuurt nieuwe, sterkere sleepboot naar brandend vrachtschip

De Nederlandse kustwacht heeft een nieuwe sleepboot gestuurd naar het brandende vrachtschip Fremantle Highway. Die sleepboot moet voorkomen dat het schip afdrijft en de vaarroutes op de Noordzee hindert.

De Hunter, een andere sleepboot, hield het schip voorlopig op zijn plek, maar door de kerende wind bleek die boot niet krachtig genoeg. De Fairplay 30 is een krachtigere sleepboot en moet het schip nu op zijn plek houden, tussen de vaarroutes in en op zo'n 16 kilometer ten noorden van Terschelling. "De nieuwe noodverbinding is sterker dan de vorige", stelt de Kustwacht.