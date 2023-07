Nematode overleeft 46.000 jaar in de permafrost dankzij speciaal lichaamsmechanisme

De nematode werd ontdekt in een gefossiliseerd nest van een eekhoorn, in de permanent bevroren ondergrond (permafrost) in Siberië. Dat gebeurde al in 2002, maar er volgde daarna nog heel wat verder onderzoek.

In 2018 wekten wetenschappers het diertje opnieuw tot leven, maar daarna moesten ze nog uitvissen hoe oud het precies was en om welke soort het exact ging. Die resultaten zijn nu vrijgegeven in een studie die verschenen is in het vakblad PLOS Magazine.